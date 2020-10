Die C24 Bank ist live - in der App und bald auch auf dem Desktop. CHECK24 startet heute seine einzigartige Open Banking Plattform. Das Besondere: Die neue Bank bietet Verbrauchern nicht nur ein Girokonto und eine dazugehörige Debitkarte, sondern auch (Baufinanzierungs-)Kredite und Tages- oder Festgeldangebote von über 300 Partnerbanken über die CHECK24-Vergleiche. So finden Kunden immer das individuell beste Angebot. Ab sofort können sich Verbraucher die App der C24 Bank im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple herunterladen.

Drei verschiedene Kontomodelle mit Debitkarte: Smart-, Plus- und Maxkonto

Verbraucher haben primär die Wahl zwischen drei verschiedenen Kontomodellen: dem Smart-, Plus-, oder Maxkonto.



Alle Kontomodelle verfügen über:



- kostenlose Debitkarte von Mastercard

- kostenlose Überweisungen

- bis zu acht kostenlose Bargeldabhebungen im Monat*

- optionaler Dispositionskredit zu 6,99 Prozent eff. p. a. - Ausgabenanalyse mit Vertragserkennung

- Multibanking (Verwaltung fremder Konten)

- bis zu acht kostenlose Pockets (startet demnächst)

- Mobiles Bezahlen, z. B. mit dem Smartphone



Das Smartkonto ist ein gebührenfreies Girokonto mit kostenloser Mastercard. Das Pluskonto kostet 5,90 Euro im Monat und beinhaltet die Mastercard mit fünf individuellen Farboptionen. Verbraucher können damit einen Cashback in Höhe von bis zu zehn Euro monatlich sammeln und erhalten einen Konto- und Käuferschutz von der ARAG Versicherung. Das Maxkonto bietet für 9,90 Euro monatlich zusätzlich eine hochwertige, echte 20 Gramm Metallkarte in zwei verschiedenen Farboptionen. Dazu kommen monatliche Cashbacks in Höhe von bis zu 30 Euro, bevorzugter Kundenservice sowie eine gratis Mitgliedschaft im CHECK24 Reise-GoldClub mit umfangreichen Versicherungsleistungen.