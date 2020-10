Berlin (ots) -



- Urteil stärkt urheberrechtlichen Schutz von Presseartikeln

- Rechtmäßigkeit des Angebots der PMG Presse-Monitor bestätigt



Medienbeobachter benötigen eine digitale Verarbeitungslizenz, wenn sie ganze

Zeitungsseiten einscannen oder ausgeschnittene Zeitungsartikel in ihrer

Datenbank speichern. Dies hat der 5. Zivilsenat des Hanseatischen

Oberlandesgerichts in Hamburg mit Urteil vom 2. Juli 2020 ( Az.: 5 U 109/18

(https://www.pressemonitor.de/app/uploads/Urteil-Hanseatisches-OLG_5U109-18.pdf)

) entschieden. Das Gericht bestätigt damit ein Urteil des Landgerichts Hamburg

vom 22. Juni 2018 ( Az.: 308 O 343/16 (http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal

/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=JURE180015633&st=ent) ) in

einem Rechtsstreit zwischen einem Zeitungsverlag und einem

Medienbeobachtungsunternehmen. Laut der seit kurzem vorliegenden

Urteilsbegründung kann sich der Medienbeobachter für derartige, während seines

Produktionsprozesses vorgenommene Nutzungshandlungen weder auf von seinem

Auftraggeber abgeleitete vertragliche Rechte noch auf gesetzliche

Ausnahmetatbestände berufen.







Partnerverlage und wir hinsichtlich der digitalen Verarbeitungslizenz

vertreten", erklärt Natascha Thomas, stellvertretende Geschäftsführerin der PMG

Presse-Monitor. "Unabhängig davon, ob es um Print-, E-Paper- oder Online-Artikel

geht - bei einer digitalen Produktionsweise benötigt der Medienbeobachter eine

digitale Verarbeitungslizenz."



Medienbeobachter sind im Dreiecksverhältnis zwischen der PMG und den Kunden der

PMG tätig. Sie erstellen für die Kunden unter anderem Pressespiegel; die

erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte erwirbt aber nur der Kunde

direkt von der PMG. Der Medienbeobachter erhält keine eigenen urheberrechtlichen

Befugnisse; er darf nur diejenigen seiner Kunden gegenüber der PMG wahrnehmen.

Mit der PMG verbindet den Medienbeobachter regelmäßig ein Mittlervertrag, der

ihm aber ebenfalls keine eigenen Rechte gewährt.



Einscannen ganzer Zeitungsseiten und Artikel-Speicherung in Datenbank unzulässig



Im Streitfall hat der beklagte Medienbeobachter unter anderem ganze

Zeitungsseiten eingescannt, "Masterkopien" der von ihm ausgeschnittenen

Zeitungsartikel erstellt und diese in seine durchsuchbare Datenbank eingestellt.

Wie bereits das Landgericht Hamburg - und in einem anderen Rechtsstreit auch das

Landgericht Berlin (Az.: 16 O 450/17 Kart) - hat nun auch das Hanseatische

Oberlandesgericht diese Praxis als urheberrechtsverletzend eingestuft. Die

Verträge zwischen der PMG und dem Kunden der PMG, in dessen Auftrag der



