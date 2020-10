---------------------------------------------------------------------------

Gerresheimer auf Kurs für starkes zweites Halbjahr



- Drittes Quartal im Plan



- Konzernumsatz bei EUR 349 Mio., organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft 2,1 Prozent



- Adjusted EBITDA steigt um 4,1 Prozent auf EUR 75 Mio.

- Deutliche Verbesserung des Free Cash Flow auf EUR 38 Mio.

- Starkes viertes Quartal 2020 erwartet



- Prognose für 2020 bestätigt



Düsseldorf, 13. Oktober 2020 - Die Gerresheimer AG ist im dritten Quartal 2020 im Kerngeschäft profitabel gewachsen und bestätigt die Prognose für 2020, trotz der temporär geringeren Nachfrage nach hochwertigen Parfümflakons durch Covid-19. "Gemeinsam mit den Impfstoffherstellern bereiten wir die weltweiten Covid-19 Impfkampagnen vor. Dafür bauen wir zusätzliche Kapazitäten für die Herstellung von Injektionsfläschchen auf. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Wachstumsmöglichkeiten für uns. Wir setzen unsere Strategie für profitables und nachhaltiges Wachstum konsequent um. Wir investieren in die Zukunft des Unternehmens, wachsen profitabel und erwarten ein starkes viertes Quartal", kommentierte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG.



Auf Basis eines organischen Wachstums von 2,1 Prozent im Kerngeschäft hat Gerresheimer im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (1. Juni bis 31. August 2020) Umsatzerlöse in Höhe von EUR 349 Mio. erzielt. Gerresheimer konnte mit seinen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff für flüssige und feste Medikamente, Spritzen sowie Drug-Delivery-Devices wie Insulin-Pens und Asthma-Inhalatoren profitabel wachsen. Die von Gerresheimer hergestellten Injektionsfläschchen werden ein wichtiger Bestandteil der bevorstehenden Covid-19 Impfkampagnen sein, worauf sich Gerresheimer gemeinsam mit den Impfstoffherstellern vorbereitet. Gerresheimer investiert weiterhin in zusätzliche Kapazitäten in diesem Geschäftsfeld. Aufgrund von Covid-19 war die Nachfrage nach hochwertigen Parfümflakons in den jüngsten Quartalen niedriger als im Vorjahr. Gerresheimer konnte im zurückliegenden Quartal die geringeren Umsätze mit Kosmetikverpackungen durch höhere Umsätze mit Medikamentenverpackungen sowie Drug-Delivery-Devices kompensieren.