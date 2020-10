13.10.2020 / 07:00



NeuroRx und Relief veröffentlichen Topline-Wirksamkeitsdaten von Patienten, die im US-FDA-Härtefallprogramm ("Expanded Access Protocol") zur Behandlung von COVID-19 bedingtem akutem Lungenversagen mit RLF-100(TM) (Aviptadil) behandelt wurden



* Behandlung mit RLF-100(TM) führte in einer offenen prospektiven Studie zu einer 9-fach erhöhten Überlebenswahrscheinlichkeit und Erholung nach Atemversagen



* Topline-Ergebnisse der randomisierten, Placebo-kontrollierten Phase-2b/3-Studie werden noch in diesem Quartal erwartet

Genf, Schweiz und Radnor, PA, USA, 13. Oktober 2020 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX:RLF, OTCQB:RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen") und NeuroRx, Inc. gaben heute Topline-Ergebnisse einer offenen prospektiven Studie an 45 Patienten bekannt, von denen 21 Patienten mit kritischem COVID-19 und Atemversagen auf der Intensivstation mit RLF-100(TM) (Aviptadil) behandelt und mit 24 Kontrollpatienten, die unter denselben Bedingungen die Standardtherapie erhielten, verglichen wurden. Alle Patienten hatten schwere Komorbiditäten, die sie aus der laufenden, randomisierten, kontrollierten Phase-2b/3-Studie zur Feststellung der Sicherheit und Wirksamkeit von RLF-100(TM) ausschloss, und der Zustand all dieser Patienten hatte sich trotz der Behandlung mit zugelassenen COVID-19-Therapien verschlechtert.



Insgesamt überlebten 81% der mit RLF-100(TM) behandelten Patienten länger als 60 Tage im Vergleich zu 17% der Kontrollpatienten. Patienten, die mit RLF-100(TM) behandelt wurden, zeigten eine 9-fach erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit und Erholung nach Atemversagen mit hoher statistischer Signifikanz. Die statistische Analyse wurde von Prof. Phil Lavin, FASA, FRAPS der Boston Biostatistical Research Foundation, durchgeführt.