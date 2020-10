New Wave tritt als Sponsor des Dokumentarfilms „The World On Drugs“ auf

An diesem kritischen Schnittpunkt der Pandemie, der Opioidkrise und der Epidemie der psychischen Gesundheit ist das Team von New Wave Holdings stolz darauf, die internationalen Bemühungen um eine Änderung der Politik und der öffentlichen Meinung in Zusammenhang mit diesen wichtigen Anliegen der öffentlichen Gesundheit als Sponsor zu unterstützen. Das Projekt zielt darauf ab, den Kontext psychedelischer Medikamente neu zu ordnen und die tiefe Hoffnung, die sie der Menschheit in dieser kritischen Umbruchs- und Evolutionsphase bringen, in den Blickpunkt zu rücken.

Nachdem das Microdose-Team in der ersten Phase dieses Projekts exklusive Inhalte in Mexiko gedreht hat, kann New Wave Holdings nun mit Freude bekannt geben, dass es den Film und seine Botschaft im Rahmen der nächsten Etappe der Reise in Vancouver (British Columbia) finanzieren wird. Neben den neuen Forschungsergebnissen zur Untermauerung der These, dass psychedelische Wirkstoffe schon bald die psychiatrische Versorgung revolutionieren werden, mehren sich auch die aussagekräftigen und fesselnden Geschichten von Menschen, die von ihnen geheilt wurden. Nachdem bereits prominente Stimmen in ganz Mexiko ihre beeindruckenden Kommentare abgegeben haben, ist im nächsten Produktionsschritt des Dokumentarfilms „The World on Drugs“” geplant, führende Experten in Vancouver – einem weiteren wichtigen Standort in dieser Diskussion – zu Wort kommen zu lassen.

Das Team von New Wave Holdings ist der Überzeugung, dass es der Welt wirksame Therapien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen anbieten kann, und dass in dieser entscheidenden Phase in unserer Geschichte Psychedelika eine große Verheißung für die Menschheit bedeuten. New Wave Holdings ist stolz darauf, das Team von Microdose bei seinen modernen Ansätzen in der Erforschung von Psychedelika und psychischer Gesundheit über alle Grenzen hinweg und in reichhaltiger und vielfältiger Weise zu unterstützen. „The World on Drugs“ soll nicht nur informieren, sondern auch zu Veränderungen anregen und eine reale Wirkung erzielen. Das Team von New Wave Holdings ist stolz darauf, eine maßgebliche Rolle im Rahmen dieser notwendigen Initiativen zu spielen und sieht dies auch als seine soziale Verantwortung als Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit.