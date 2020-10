Biontech, Tesla, SAP – Jahresendrally hat längst begonnen

Liebe Leser, eine Jahresendrally läuft nicht dann, wenn die Medien das Wort melden, sondern wenn alle hinterherlaufen müssen. Wir haben unsere Depots um 12.500 nochmal aufgestockt, Liquidität abgebaut. Wir sind jetzt entspannt, schauen uns das Geschehen an. Gestern gab es leichte Käufe in den Depots, selektiv und zielgerichtet. Nel Asa, Amazon, Wasserstoff-Basket, Infineon oder auch Alibaba – da sind wir überall schon dabei. Doch es werden weitere spannende Trades folgen. Beste Position aktuell im Depot ist ein Inline-Schein mit plus 350% seit Juni – auf den EuroStoxx. Auf Einzeltitel liegen wir mit Hebel 2-3 in vielen Titeln in Turbo-Dienst und Tradingdepot 100% und weit mehr vorne. Feuerwerk in unserem Turbo-Dienst gilt auch im Wasserstoff-Basket. Die Märkte rennen, auch unser Markenwertportfolio hatten wir rechtzeitig bestückt – jetzt läuft die Jahresendrally und wir sind präpariert dafür. Zwei Trades gibt es heute und wer dabei sein mag, der kann sie hier sehen bzw. unsere Depots abonnieren incl. des Newsletters. Schönen Abend Euch allen Euer TEAM FR PS: Auf feingold-research.com haben wir Euch auch nochmal beschrieben, was unsere Depots so ausmacht. Wer kauft schon gern die Katze im Sack. Deshalb sind wir bei Wunsch auch nach 4 Wochen oder früher stets wieder kündbar.