JPMORGAN stuft Airbus auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 50,00 auf 46,50 Euro gesenkt. Analyst David Perry begründete die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem sich verschlechternden Ausblick für den internationalen Flugverkehr und die Ergebnisentwicklungen der Fluggesellschaften. Daher senkte er seine Auslieferungserwartungen an den Flugzeugbauer für 2021 und 2022. Da helfe es mit Blick auf die Einstufung auch nicht, dass die Investmentstory durchaus Positives biete: Etwa die führende Stellung bei Schmalrumpfflugzeugen und die Effizienzmaßnahmen des Managements./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 00:15 / BST