Basilea berichtet über Interim-Ergebnisse aus Phase-1/2-Studie FIDES-02, in der Derazantinib bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom erprobt wird

Erfolgreicher Abschluss des Phase-1b-Teils von FIDES-02, in dem die Sicherheit und Verträglichkeit der Kombination von Derazantinib und dem PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab untersucht wurde

Festgelegte „ Empfohlene Phase-2-Dosis “ für die Kombination entspricht den vollen Standarddosen bei Einzelgabe von Derazantinib und Atezolizumab

Start der Patientenrekrutierung für Unterstudien der Phase-2-Erweiterung mit Erprobung der Derazantinib-Atezolizumab Kombination

Basel, 13. Oktober 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute Interim-Ergebnisse des Phase-1b-Teils der laufenden Phase-1/2-Studie FIDES-02 bekannt. In der Studie erprobt Basilea ihren Fibroblasten-Wachstumsfaktor Rezeptor (engl. FGFR) Inhibitor Derazantinib bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom und Aberrationen (Veränderungen) der FGFR-Gene, und zwar sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Roches PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab.1 Nach der Festlegung der „Empfohlenen Phase-2-Dosis“ (engl. RP2D) für die Kombination, hat nun die Patientenrekrutierung für die Phase-2-Erweiterung begonnen. In den verschiedenen Unterstudien erhalten Patienten mit fortgeschrittenem, FGFR-positivem Urothelkarzinom Derazantinib entweder als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit Atezolizumab als Erstlinientherapie oder nach Progression unter früherer Therapie mit einem FGFR-Inhibitor.

Auf Basis einer Sicherheitsanalyse für 26 Patienten, die ansteigende Dosen von Derazantinib und Atezolizumab erhalten hatten, erklärte das unabhängige Data Monitoring Committee (engl. IDMC) der Studie, dass die Kombination aus täglich oral gegebenen 300 mg Derazantinib und alle drei Wochen intravenös gegebenen 1200 mg Atezolizumab Patienten sicher verabreicht werden kann. Diese RP2D entspricht der Derazantinib-Dosis bei der Gabe als Einzelwirkstoff in der Phase-2-Studie FIDES-01 und der Standard-Dosis von Atezolizumab als Einzelwirkstoff bei der Behandlung von Urothelkarzinom. Es wurden keine dosislimitierenden Nebenwirkungen beobachtet. Als häufigste unerwünschte Wirkungen wurden Asthenie (Kraftlosigkeit) bzw. Müdigkeit, Übelkeit und Durchfall berichtet.