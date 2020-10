13.10.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) überstand die die drohende Schließung von mehreren KaufhofKarstadt-Häusern im Eigenbestand und konnte zumindest bis auf einen die Verträge - durch Zugeständnisse - retten. Zuletzt wurde das Commercial Portfolio (Eigenbestand) mit Investitionen in Höhe von 72 Mio. EUR und das "Institutional Business" "Immobilien für Dritte in Verwaltung) um 160 Mio. EUR Immobilienwert erweitert. So hat man im Institutional Bereich bereits "... die Hälfte des diesjährigen Ankaufsziels von 500 bis 800 Mio. Euro für das Institutional Business erreicht. Weitere Akquisitionen befinden sich in der Pipeline und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen." Hier sollten also bald wieder positive Nachrichten anstehen. die heutige Meldung ist auf dne ersten Blick kein großer Beinbruch:

"Der Vorstand der DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der geplanten Anleiheemission Abstand zu nehmen, da aus wirtschaftlichen Gründen die ursprünglich geplante Emission aus Unternehmenssicht derzeit nicht ausreichend attraktiv ist." (Insidermeldung, 12.10.2020; 18.57 Uhr)