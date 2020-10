Spendesk erweitert Series B um 18 Millionen US-Dollar von Eight Roads Ventures

Spendesk, die führende Plattform für Ausgabenverwaltung in kleinen und mittelständischen Unternehmen, sammelt weitere 18 Millionen US-Dollar ein und erweitert damit die Series B vom vergangenen Jahr (38 Millionen US-Dollar). Mit diesem Investment begrüßt das französische Start-up den globalen VC Fund Eight Roads Ventures als neuen Partner; insgesamt hat Spendesk nun 68,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen mit Zweitsitz in Berlin das starke internationale Wachstum der vergangenen Monate weiter vorantreiben. Die Pandemie und ihre Folgen haben die Digitalisierung in Finanzabteilungen angekurbelt und damit die Nachfrage nach intelligenten Softwarelösungen gesteigert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201012005788/de/