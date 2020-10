Die C24 Bank ist live (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Drei verschiedene Kontomodelle mit Debitkarte: Smart-, Plus- und MaxkontoVerbraucher haben primär die Wahl zwischen drei verschiedenen Kontomodellen: demSmart-, Plus-, oder Maxkonto.Alle Kontomodelle verfügen über:- kostenlose Debitkarte von Mastercard - kostenlose Überweisungen- bis zu acht kostenlose Bargeldabhebungen im Monat*- optionaler Dispositionskredit zu 6,99 Prozent eff. p. a.- Ausgabenanalyse mit Vertragserkennung- Multibanking (Verwaltung fremder Konten)- bis zu acht kostenlose Pockets (startet demnächst)- Mobiles Bezahlen, z. B. mit dem SmartphoneDas Smartkonto ist ein gebührenfreies Girokonto mit kostenloser Mastercard. DasPluskonto kostet 5,90 Euro im Monat und beinhaltet die Mastercard mit fünfindividuellen Farboptionen. Verbraucher können damit einen Cashback in Höhe vonbis zu zehn Euro monatlich sammeln und erhalten einen Konto- und Käuferschutzvon der ARAG Versicherung. Das Maxkonto bietet für 9,90 Euro monatlichzusätzlich eine hochwertige, echte 20 Gramm Metallkarte in zwei verschiedenenFarboptionen. Dazu kommen monatliche Cashbacks in Höhe von bis zu 30 Euro,bevorzugter Kundenservice sowie eine gratis Mitgliedschaft im CHECK24Reise-GoldClub mit umfangreichen Versicherungsleistungen.Ausführliche Informationen zu den Kontomodellen finden Sie hier.(https://www.c24.de/preise)Ausgabenanalyse und Vertragserkennung sowie Cashback bis zehn ProzentMit der App der C24 Bank können Kunden jederzeit ihre Ausgaben kontrollieren undhaben alle Verträge, Abos und laufenden Kosten im Blick. Die Funktion istoptional und muss aktiv ausgewählt werden (Opt-In). Kunden haben jederzeit dieHoheit über ihre Daten. Preiserhöhungen und Sparpotenziale für ihre bestehenden