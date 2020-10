---------------------------------------------------------------------------

Operative Kennzahlen Q3 2020



Hypoport SE: Weitere Marktanteilsgewinnung in den ersten neun Monaten 2020

- Gesamtes Transaktionsvolumen auf Europace-Plattform in den ersten neun Monaten 2020 30% über Vorjahresniveau



- Genossenschaftsbanken mit +85% Transaktionsvolumen weiterhin am stärksten wachsende Nutzergruppe, Sparkassen bei +33%



- Vertriebsvolumen Dr. Klein Privatkunden liegt mit +24% über dem durchschnittlichen Wachstum der letzten Geschäftsjahre

- Wert über Bewertungsplattform Value AG besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien um 42% angestiegen



Berlin, 13. Oktober 2020: Die Hypoport SE veröffentlicht operative Kennzahlen ihrer Segmente Kreditplattform, Privatkunden sowie Immobilienplattform für die ersten neun Monate 2020. Die Werte dieser transaktionsbasierten Geschäftsmodelle für den privaten Wohnimmobilienerwerb stiegen alle um mehr als 20% und bis zu 85% an. Einmal mehr wird hierdurch das robuste Wachstum der digitalen Plattformgeschäftsmodelle Hypoports trotz der in 2020 schwierigen allgemeinen konjunkturellen Lage in Deutschland im Zuge des Corona-Virus deutlich.



Im Segment Kreditplattform erhöhte Europace, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland, in den ersten neun Monaten 2020 sein Transaktionsvolumen* um 30% auf 65,5 Mrd. Euro (9M 2019: 50,4 Mrd. Euro). Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** betrug 344 Mio. Euro (9M 2019: 267 Mio. Euro; +29%). In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen um 34% auf 52,9 Mrd. Euro (9M 2019: 39,5 Mrd. Euro) gesteigert. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen erhöhte sich um 20% von 8,2 Mrd. Euro auf 9,9 Mrd. Euro. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit stieg um 2% von 2,64 Mrd. Euro auf 2,70 Mrd. Euro an. Alle drei Produktgruppen auf Europace erreichten somit erneut Steigerungsraten deutlich oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes.