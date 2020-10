Covid-19: Unsichere Brücke zwischen Winter und Frühling

Anleihen- und Aktienanleger sind offenbar uneins in der Frage, ob wir die andere Seite der Brücke erreichen, bevor drohende Risiken den Wirtschaftsausblick trüben. In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass bis Ende 2021 ein hinreichend wirksamer Impfstoff zugelassen und für Milliarden von Menschen verfügbar sein wird. Das käme einer erstaunlichen Errungenschaft für die Welt gleich und wäre ein weiterer Beleg für die enorme technologische Innovationsfähigkeit und den Erfindergeist des Menschen. Sollten wir Recht behalten, könnten wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Covid-19 würde dann vermutlich als eine der großen Naturkatastrophen in Erinnerung bleiben – wenngleich als eine, die der Welt bleibende Narben zugefügt hat.

Die Unterstützung der Zentralbanken und Regierungen war beispiellos, lässt nun aber langsam nach.