- Die Preise für Einfamilienhäuser im Bestand und Neubau verlieren nach deutlicher Steigerung im zweiten Quartal leicht an Dynamik. - In der gesamtdeutschen Betrachtung stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im Bestand am stärksten.

- Das Preiswachstum für neugebaute Wohnungen zum Kauf setzt sich fort. - Die Wohnungsmieten für Bestandsimmobilien zeigen sich weiterhin stabil.

Der Immobilienmarkt zeigt sich weiterhin krisenfest gegenüber den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Angebotspreise für Wohnimmobilien zeigen über das Jahr gesehen kaum Corona-bedingte Effekte. Allerdings scheint sich die Preisdynamik für Bestandshäuser zum Kauf langsam umzukehren. Der aktuelle Wohnimmobilienindex IMX von ImmoScout24 weist für das dritte Quartal 2020 in Berlin, München und Frankfurt am Main rückläufige Preisentwicklungen für Einfamilienhäuser im Bestand aus. In München sind die die Preise für Neubau-Wohnungen im dritten Quartal 2020 leicht gesunken.



Deutschlandweite IMX-Analyse



Steigende Preise für Einfamilienhäuser im Neubau und Bestand: Geringere Dynamik im Vergleich zum vorigen Quartal



Deutschlandweit stiegen die Angebotspreise für Einfamilienhäuser im Neubau vom zweiten zum dritten Quartal 2020 leicht um 0,6 Prozent. Damit verliert das Preiswachstum etwas an Dynamik. Im zweiten Quartal hatten die Kaufpreise in diesem Segment noch durchschnittlich um 1,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 zugelegt. Ebenso verhält es sich bei Einfamilienhäusern im Bestand. Lag das durchschnittliche Preiswachstum vom zweiten Quartal zum ersten Quartal bei 1,7 Prozent, sind die Preise im dritten Quartal nur noch um 1,1 Prozent gestiegen.

Preiswachstum für Eigentumswohnungen setzt sich fort: Stärkster Anstieg im Bestandssegment



Im dritten Quartal 2020 stiegen die Angebotspreise für Bestands-Eigentumswohnungen deutschlandweit um 2,4 Prozent. Die Preise für Neubau-Wohnungen zum Kauf legten im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozent zu. Im Jahresvergleich fällt das Preiswachstum mit durchschnittlich 10,1 Prozent ebenfalls stärker für das Bestandssegment aus. Die Kaufpreise neugebauter Eigentumswohnungen entwickelten sich mit einem Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr nicht ganz so rasant.