Pharmakonzerns Roche bringt neuen Sars-CoV-2-Antigen-Test auf den Markt

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzerns Roche will einen neuen Sars-CoV-2-Antigen-Test für die Diagnose von Covid-19 auf den Markt bringen. Bis Ende 2020 solle der Test in allen Märkten mit CE-Kennzeichnung zur Verfügung gestellt werden, teilte der Konzern am Dienstag im schweizerischen Basel mit. Zudem beabsichtige Roche, eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA) bei der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu beantragen.

Demnach soll der Elecsys-Antigen-Test vor allem bei Patienten genutzt werden, die Anzeichen und Symptome einer Coronavirus-Infektion aufweisen. Der Test soll von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Nach Unternehmensangaben kann der Test mit speziellen Analysegeräten weltweit genutzt werden. Je nach Gerät liegen die Testergebnisse dann innerhalb von 18 Minuten vor./ngu/stk