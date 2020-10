GOLDMAN SACHS belässt Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma vor Quartalszahlen von 86 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte mit starken Kennziffern aufwarten, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von elf Prozent sowie einem deutlich höheren operativen Ergebnis (Ebit) von 173 Millionen Euro und erhöhte seine Ebit-Prognosen für die Jahre 2020 und 2021./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 18:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. PUMA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de