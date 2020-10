Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, hat in der Debatte um Beherbergungsverbote davor gewarnt, dass die Regelungen der Länder besonders Familien beeinträchtigen würden. "In der aktuellen Ferienzeit treffen die Beherbergungsverbote die Falschen", sagte Hilgers der "Rheinischen Post". Es sei bitter, dass Kinder und ihre Eltern jetzt die "Unvernunft feierwütiger Erwachsener" ausbaden müssten und oftmals nicht in den lange geplanten Urlaub fahren könnten.Familien verhielten sich zum Großteil sehr verantwortungsvoll. Hilgers warnte davor, dass die Fallzahlen häuslicher Gewalt ansteigen könnten. "Wie die Entwicklung seit dem Ausbruch der Pandemie wirklich war, wissen wir aber erst im nächsten Jahr", sagte der Präsident des Kinderschutzbundes.