Der AKTIONÄR nennt Xiaomi "Favorit der Redaktion" für 2020. Heute Abend startet das Apple-Event "Hi, Speed", ebenfalls positiv könnte sich eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Mittwoch in der südlichen Stadt Shenzhen auswirken. Alle Details lesen Sie bei CMC Markets Marktanalysen!



https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/xiaomi-aktie-aktuell-xiaomi-kurs-steigt-stark-an-die-ursachen