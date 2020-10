Führende Unternehmen beschleunigen klinische Studien mit Veeva Vault CDMS

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass eine zunehmende Zahl von Unternehmen Veeva Vault CDMS zur Verwaltung ihrer klinischen Daten einsetzen. Immer mehr aufstrebende Biotech-Unternehmen und globale Organisationen, darunter ein zweites Top-20-Pharmaunternehmen, modernisieren ihr klinisches Datenmanagement mit Vault CDMS und starten Studien schneller. Vault CDMS wurde in über 100 klinischen Studien in allen Phasen und in verschiedenen therapeutischen Bereichen eingesetzt.

Vault CDMS ist ein modernes Cloud-Anwendungspaket, das EDC, Programmierung, Datenbereinigung und Berichterstellung miteinander vereint. Kunden bauen Studiendatenbanken in weniger als vier Wochen auf und können Änderungen während der Studie ohne jegliche Ausfallzeit vornehmen, um die von ihnen gewünschten Studien ohne technische Einschränkungen durchzuführen.