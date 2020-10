---------------------------------------------------------------------------

Smarter, schneller, Glasfaser



Bauverein der Elbgemeinden eG setzt mit Tele Columbus auf Glasfaser

- Versorgungsauftrag für 13.000 Wohneinheiten verlängert

- Aufrüstung für Gigabitanschlüsse



- FTTH-Vollglasfaser bei Neubauvorhaben



Berlin/Hamburg, 13. Oktober 2020. Der Bauverein der Elbgemeinden eG hat mit der Tele Columbus AG die Verträge zur Multimediaversorgung seiner 13.000 Wohnungen umfassenden Bestände verlängert. In diesem Rahmen wurde der Gigabit- und Glasfaserausbau in den Liegenschaften vereinbart.

In den Gebäuden des Bauvereins reicht die Glasfaser bereits bis in die Keller hinein (Fiber To The Building). Internetanschlüsse werden per Ethernet in die Wohnungen geleitet. Mit der Verlängerung der Versorgungsverträge wurde eine Aufrüstung sowie die Erhöhung der Kapazitätsreserven in den per Glasfaser erschlossenen Gebäuden vereinbart. Ziel ist es, den Mietern dort künftig Internetanschlüsse in Gigabit-geschwindigkeit anzubieten. Weiterhin ist die Vernetzung von Gebäudetechnik zur Anlagenüberwachung und -steuerung vorgesehen. Hierfür werden Telemetrie-Gateways in den Technikräumen installiert.

Neubauvorhaben des Bauvereins sollen künftig durch die zukunftssichere Vollglasfasertechnik (Fiber To The Home), bei der die Glasfaser bis in die Wohnungen reicht, an das Netz der Tele Columbus angeschlossen werden. Mit dieser Auslegung können in Abhängigkeit zur Nachfragesituation Bandbreiten deutlich oberhalb von einem Gigabit realisiert werden.

Mit der Vereinbarung festigt Tele Columbus seine Marktposition in der Hansestadt und leistet einen Beitrag, um dem Ruf Hamburgs als Stadt mit den schnellsten Internetanschlüssen Deutschlands gerecht zu werden.

Über Tele Columbus



Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist im SDAX gelistet und seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.