Kleine Windel, große Hilfe – Die Pampers Preemie Protection Windel unterstützt kleine Kämpfer dabei, sich groß zu schlafen

Eine der liebsten Beschäftigungen von Neugeborenen? Neben Kuscheln mit den Eltern ganz weit vorn: Schlafen! In den ersten Monaten verbringen die Kleinen im Durchschnitt 75% ihres Tages im Land der Träume. Schlaf, den sie für ihre gesunde und glückliche Entwicklung benötigen. Für Frühchen ist ein ungestörter Schlaf besonders bedeutsam, daher verbringen sie sogar 90% des Tages, das sind ca. 22 Stunden, damit. Um diesen besonders wertvollen Schlaf zu unterstützen, hat Pampers zusammen mit Experten, die Preemie Protection Windel speziell für Frühgeborene entwickelt. Die Preemie Protection Windel bietet Frühchen den bestmöglichen Schutz für einen ungestörten Schlaf und ihre Entwicklung. Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages am 17. November möchte Pampers Frühchen und ihren Familien weitere Unterstützung zukommen lassen.

Mehr als 9% aller Geburten in Deutschland sind Frühgeburten1

Schlaf ist für diese kleinen Kämpfer besonders wertvoll, da sich in den Schlafphasen ihre Gehirnfunktion und somit jegliche Körperfunktionen entwickeln. Durch Umweltreize wie Licht, Geräusche oder Untersuchungen auf der Frühchenstation kann dieser schnell gestört werden. Auch der Windelwechsel kann eine dieser Störungen sein. Um das Aufwecken zu minimieren und den Kleinsten die bestmögliche Unterstützung in ihrer Entwicklung zu bieten, hat Pampers in Zusammenarbeit mit über 800 Krankenpfleger*innen und Kinderärzt*innen die Preemie Protection Windel entwickelt. Diese Windel soll mit ihren speziellen Anpassungen dem Krankenhauspersonal die Pflege einfacher machen und den Schlaf der Frühchen unterstützen, damit sie sich in aller Ruhe groß schlafen können.