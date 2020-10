FRANKFURT (dpa-AFX) - Neuer Chef, neues Glück? Bei der Commerzbank steht nach der veritablen Führungskrise im Sommer zumindest personell fest, wie es weitergeht. Doch wegen Corona-Krise und Konzernumbau rechnet das Management mit einem Jahresverlust. Und der neue Vorstandschef Manfred Knof fängt erst zum 1. Januar an. Das Konzept, wie Deutschlands zweitgrößte Geschäftsbank künftig aussehen soll, dürfte daher noch länger auf sich warten lassen. Was bei der Commerzbank los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

Wie kommt die Commerzbank aus der Krise? Die Aussicht auf dauerhafte Nullzinsen und der verstärkte Trend zum Online-Banking haben den Sparzwang in dem Frankfurter Geldhaus weiter verschärft. Drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise kommen hinzu. Im Sommer kündigte der Vorstand für 2020 rote Zahlen an - auch weil die Risikovorsorge für faule Kredite auf bis zu 1,5 Milliarden Euro klettern könnte.

Dabei hatten Anleger spätestens seit dem Frühjahr darauf gewartet, dass die Commerzbank-Führung um Vorstandschef Martin Zielke ihre Sparpläne aus dem Herbst 2019 nachbessert - denn dies hatte Finanzchefin Bettina Orlopp bei der Bilanzvorlage im Februar selbst angekündigt. Nachdem die Idee einer Fusion mit der Deutschen Bank im Frühjahr 2019 geplatzt war, war rasch ein neuer Plan gefordert. Doch Zielkes erster Wurf reichte wichtigen Aktionären nicht aus.

So wollte der Vorstand von den zuletzt noch rund 40 000 Stellen netto 2300 abbauen und jede fünfte der rund 1000 Filialen schließen. Der Bund, dem nach der Rettung der Bank in der Finanzkrise 2008/2009 noch rund 16 Prozent der Commerzbank-Anteile gehören, gab daraufhin ein Gutachten bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in Auftrag. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge empfahlen die Berater noch drastischere Sparmaßnahmen, darunter eine noch stärkere Verkleinerung des Filialnetzes.

Die geplante Senkung der Kosten um rund 600 Millionen Euro bis 2023 sollte dadurch doppelt oder dreimal so hoch ausfallen wie vom Management vorgesehen. Mit dem stärkeren Abbau von Stellen und Filialen könnte die Bank die Einsparungen auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro aufstocken, hieß es in dem Bericht.

Jahrelang hatte Zielke darauf gesetzt, dass die Bank immer mehr neue Kunden gewinnt. Während die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank die Erträge pro Kunde sinken lässt, sollten die Neukunden diese Einbußen auffangen. Doch obwohl die Bank nach eigenen Angaben mit jedem Kunden im Schnitt nach 18 Monaten Geld verdiente, genügte dies nicht, um die Gewinne nach oben zu treiben.