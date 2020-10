"Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf - das liegt zum einen daran, dass wir in unseren eigenen Reihen einige langjährige Anhänger des Vereins haben und dessen Entwicklung schon über viele Jahre verfolgen. Zum anderen ist es aber auch darin begründet, dass wir die Sympathie unseres Unternehmens für einen Club unterstreichen möchten, der die Stadt repräsentiert, in der wir seit anderthalb Jahren unseren Firmensitz haben", erklärt Christian Weiß, Geschäftsführer der CapTrader GmbH. Im Frühjahr 2019 war die CapTrader-Zentrale von Ratingen in das Herz der Rheinmetropole gezogen.

"Fortuna Düsseldorf ist eine Marke, wie sie im Sport keine Selbstverständlichkeit ist. Sie steht für Tradition und regionale Verbundenheit, gleichermaßen aber auch für innovative Ansätze. In der jetzigen Zeit ist es wichtig zusammenzurücken und sich gegenseitig zu unterstützen, von daher passt unser Engagement bei der Fortuna ganz hervorragend in dieses Konzept. Wir von CapTrader wünschen der Fortuna jedenfalls für die Herausforderungen der neuen Saison jeden erdenklichen Erfolg", ergänzt Andreas Weiß, ebenfalls CapTrader-Geschäftsführer.

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Konto bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere an 135 Börsen, in 33 Ländern mit 23 Währungen handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren zeichnet sich der Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

