Die Gecci-Anleihe mit einem Festzins von 5,75 % p.a. kann jetzt auch außerbörslich gezeichnet werden

- Zeichnung über Onlineportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de

- Neues Modell der Mietübereignung stellt attraktive Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf dar

- Emissionserlös dient dem Bau von Eigenheimen

Nettlingen, 13. Oktober 2020: Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) der Gecci Investment KG kann ab sofort auch auf dem Online-Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575 außerbörslich zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG stellt das Online-Zeichnungsportal zur Verfügung und fungiert als Selling-Agent für qualifizierte Anleger. Darüber hinaus kann die nicht nachrangige Anleihe weiterhin an der Börse Frankfurt gekauft werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

Baufinanzierung und Realisierung ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand

Die Gecci Gruppe hat einen neuen Weg ins Eigenheim entwickelt. Alleinstellungsmerkmal ist die Baufinanzierung ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. So bietet das von der Gecci Gruppe entwickelte Modell der Mietübereignung (www.mietübereignung.de) für Bauherren einen schrittweisen Erwerb der Immobilie - kapitalschonend und flexibel wie bei der reinen Miete. Zusätzlich erhält der künftige Eigentümer durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch die grundpfandrechtliche Sicherheit wie bei der klassischen Bankfinanzierung. Bei dem unter Gecci Rent And Buy(R) firmierenden Modell wählen Kunden aus verschiedenen Massivhäusern oder Eigentumswohnungen mit KfW-Standard und bringen ihre individuellen Ideen mit ein. Zur Finanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Die ersten 17 Massivhäuser sind bereits entwickelt. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen und unter anderem durch die Unternehmensanleihe finanziert werden. Realisiert werden die Objekte von der Gecci Alliance KG, einem Verbund aus Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen. So erhalten Gecci-Kunden alle Leistungen auf dem Weg zu ihrer Traumimmobilie aus einer Hand.