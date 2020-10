Manganese X Energy arrangiert Privatplatzierung für einen strategischen Investor

Montréal, Québec, Kanada, 13. Oktober 2020 – Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC:MNXXF) („Manganese“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) in Höhe von 1.530.000 CAD durchzuführen, in deren Rahmen 6.000.000 Einheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,255 CAD pro Einheit an einen strategischen Einzelinvestor begeben werden.