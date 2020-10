- Buchverlage melden Umsatzwachstum - Durchschnittliche Ausgaben pro Buch steigen - Innovative Konzepte locken Kunden in Läden - Kinder- und Jugendbücher zunehmend gefragt

Der Umsatz mit Büchern ist im Jahr 2019 über das Niveau von 2018 gestiegen. So verzeichnete der Bücherverkauf an Privatpersonen (Consumer Books) ein Umsatzplus um 3,2 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro. Auch im Segment Fachliteratur (Professional Books) legte der Umsatz zu - um 3,9 Prozent auf mehr als 3 Milliarden Euro. Wesentlicher Wachstumstreiber war der Online-Handel, aber auch das steigende Interesse an elektronischen Büchern (E-Books). Diese und weitere Erkenntnisse zum deutschen Buchmarkt werden im "German Entertainment & Media Outlook 2020-2024" zusammengefasst, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt und im Herbst 2020 veröffentlichen wird. Exklusiv zur Frankfurter Buchmesse wird vorab das Kapitel zum Buchmarkt als Blitzlicht publiziert. Neben einem Ausblick auf die wichtigsten Trends der nächsten vier Jahre berücksichtigt die Analyse zudem die vom Coronavirus beeinträchtigten Geschäfte im Buchhandel.

Intensivere Kundenansprache sorgte für mehr Leselust



Ein Grund für den Aufwärtstrend in 2019: Der Buchhandel bemühte sich verstärkt, das Kundeninteresse anzuregen - beispielsweise mit innovativen Ladenkonzepten. Dazu gehören interaktive Umgebungen, ausgewiesene Lesebereiche und Autorenlesungen mit Signierstunden. Aber auch die durchschnittlichen Ausgaben pro Buch sorgten für Umsatzwachstum.



E-Books mit prozentual stärkstem Umsatzplus



Im deutschen Consumer-Books-Markt entfielen 2019 fast 95 Prozent des Umsatzes auf gedruckte Bücher und Hörbücher. "Im weltweiten Vergleich gilt Deutschland mit rund 16 Millionen verkauften Hörbüchern im vorigen Jahr als Audio-Hochburg", erklärt Werner Ballhaus. "Auch in diesem Medien-Segment wird Streaming immer wichtiger und Verbraucher nehmen dieses Angebot gerne an."

E-Books blieben mit einem Anteil von 5,1 Prozent noch ein Nischenprodukt. Allerdings wuchs der E-Book-Umsatz mehr als doppelt so stark wie die Print- und Hörbuchsegmente, nämlich um 6,1 Prozent. "Hier sehen wir noch deutlich mehr Potenzial. Die erhöhte Nachfrage nach Tablets, die für 2020 prognostiziert wurde, wird sich auch positiv auf die Umsätze mit E-Books auswirken", sagt Werner Ballhaus.