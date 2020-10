Vancouver (Kanada), den 13. Oktober 2020 - Dr. Stephen Campbell, CTO von Nano One Materials (TSX-V: NNO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) (kurz „Nano One“), gab bekannt, dass Nano One einen Durchbruch bei der Lebensdauer einer kobaltfreien Hochspannungsbatterie erzielt hat, die bei Lade- und Entladeraten im Automobilbereich bei über 900 Zyklen erfolgreich nachgewiesen wurde.

Diese Demonstrationsbatterie verwendet ein kostengünstiges, kobaltfreies Lithium-Nickel-Mangan- (LNM)-Kathodenaktivmaterial, welches mit dem eigenen One-Pot-Verfahren von Nano One hergestellt wird.

„Unsere Hochspannungsbatterie löst die Probleme in Zusammenhang mit übermäßiger Gasung und Anodenverunreinigung, die mit dieser Konfiguration im Betrieb sowohl bei Umgebungs- als auch bei erhöhten Temperaturen einhergehen“, sagte Dr. Campbell. „Wir sind in der Lage, einen raschen Kapazitätsrückgang und einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden, und haben erfolgreich eine Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batteriezelle mit umfassender Zykluslebensdauer nachgewiesen – das ist ein außergewöhnliches Ergebnis. Die Grundlagentechnologie ist das patentierte LNM-Kathodenmaterial von Nano One, das mit bis zu 4,7 Volt betrieben und unter Anwendung unseres patentierten One-Pot-Verfahrens hergestellt wird. Die LNM-Spannung ist um 25 Prozent höher als bei kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien, wodurch Effizienz, Wärmemanagement und Leistung verbessert werden.“

Die LNM-Kathode von Nano One wurde bei 25 Grad Celsius in einem herkömmlichen Elektrolyten mit einer Grafitanode in einer 20-schichtigen 126-mAh- (0,592-Wh)-Pouch-Zelle getestet. Die laufenden Tests sind auch bei höheren Temperaturen äußerst vielversprechend. LNM ist auch als Hochspannungsspinell (HVS) bekannt und ein aussichtsreicher Kandidat für Feststoffbatterien der nächsten Generation, bei denen seine Dimensionsstabilität eine stabile Schnittstelle mit Festelektrolyten bietet. Zurzeit laufen mehrere unabhängige Bewertungen des LNM-Materials von Nano One innerhalb der Automobilzulieferkette, wo die Technologie von Nano One für eine höhere und dringend benötigte Stabilität sorgen könnte.