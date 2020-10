PUMA SE im starken Aufwärtstrend

Diese erwartete Korrektur könnte dann zum Aufbau einer Long-Position genutzt werden. In der Regel sind Abwärtskorrekturen bei PUMA SE in dem bisherigen Aufwärtstrend etwas unterhalb des 10er-EMA ausgelaufen. Dieser notiert aktuell bei 78,22 Euro. In diesem Bereich bzw. leicht darunter würde sich eine Long-Positionen anbieten.

Trading-Strategie: