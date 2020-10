BAADER BANK belässt Evotec auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec nach einer Kapitalerhöhung und dem Einstieg eines neuen Großaktionärs auf "Add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Bruno Bulic wertet die Platzierung neuer Aktien zu einem günstigen Preis als gute Nachricht für den Wirkstoffforscher. Evotec könne dadurch die Bilanz stärken und seine Entwicklungsstrategie beschleunigen, vor allem im Bereich Biologika, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Evotec Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de