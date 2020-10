HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Global Fashion Group von 8,00 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Online-Modehändler im laufenden Jahr schwarze Zahlen (bereinigtes Ebitda) erwarte, sei ein positiver Meilenstein, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

