sportwetten.de wird "Offizieller Wettpartner des MagentaSport BBL Pokals"

Düsseldorf (ots) - Die sportwetten.de GmbH und die BBL GmbH haben sich auf die Ausweitung der bestehenden Partnerschaft verständigt.



Als langjähriger Partner der easyCredit Basketball Bundesliga erweitert der Wettanbieter sein Engagement auf den MagentaSport BBL Pokal. Das Qualifikationsturnier findet mit insgesamt 16 Teilnehmern an vier Standorten vom 17.10. - 26.10.2020 statt. Das anschließende TOP FOUR-Turnier wird am Wochenende des 01./02.11.2020 in München ausgetragen. sportwetten.de wird an allen Standorten sowohl mit LED-Bandensequenzen, als auch mit der Logo-Präsenz auf dem TV-Interview-Backboard sichtbar sein.