Apogenix treibt die klinische Entwicklung des CD95L-Inhibitors Asunercept in europäischer Phase II-Studie zu COVID-19 voran

Heidelberg, 13. Oktober 2020 - Das auf Immuntherapie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass der erste Patient in die ASUNCTIS-Studie aufgenommen wurde. Die ASUNCTIS-Studie ist eine offene, randomisierte, kontrollierte, multizentrische Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Asunercept bei Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung. In vier Behandlungsarmen werden bei insgesamt 400 Patienten drei verschiedene Dosierungen von Asunercept plus Standardbehandlung im Vergleich zur alleinigen Standardbehandlung untersucht. Apogenix hat die behördliche Genehmigung für die ASUNCTIS-Studie jetzt sowohl in Spanien als auch in Russland erhalten und wird Patienten in mehreren Studienzentren, u.a. in Madrid und Sankt Petersburg, rekrutieren.

"Die deutliche Zunahme der COVID-19-Infektionen in Europa unterstreicht den dringenden Bedarf an sicheren und wirksamen Behandlungsmöglichkeiten", sagte Dr. Thomas Hoeger, Chief Executive Officer von Apogenix. "Wir hoffen sehr, dass sich unser am weitesten entwickelter immuntherapeutischer Wirkstoffkandidat Asunercept bei Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung als wirksam erweisen wird."

"Der CD95-Ligand, der durch Asunercept gehemmt wird, ist an der Induktion einer lebensbedrohlichen Lymphopenie und des Todes von Lungenepithelzellen beteiligt, was bei COVID-19-Patienten zu Lungenentzündung und akutem Atemnotsyndrom (ARDS) führen kann", fuhr Thomas Hoeger fort. "Da sowohl Lymphopenie als auch ARDS ebenfalls Komplikationen bei anderen Virusinfektionen sind, könnte Asunercept daher für Virusinfektionen jenseits von COVID-19 eine neue Behandlungsoption eröffnen."