Wacker Chemie AG: WACKER erweitert Produktionskapazitäten für Polymerprodukte in Nanjing



13.10.2020 / 10:00

INVESTITIONEN VON RUND 100 MIO. USD IN INTEGRIERTEN PRODUKTIONSSTANDORT NANJING

NEUER REAKTOR FÜR DISPERSIONEN UND NEUER SRÜHTROCKNER FÜR DISPERSIONSPULVER

KAPAZITÄT FÜR POLYMERPRODUKTE IN CHINA MEHR ALS VERDOPPELT

VORSTANDSVORSITZENDER RUDOLF STAUDIGL: "INVESTITION STÄRKT UNSERE POSITION ALS WELTMARKTFÜHRER FÜR DISPERSIONEN UND DISPERSIONSPULVER AUF BASIS VON VINYLACETAT-ETHYLEN." München / Nanjing, 13. Oktober 2020 - Die Wacker Chemie AG erweitert ihre chinesischen Polymeraktivitäten und investiert dazu rund 100 Mio. USD in den Bau von zwei neuen Produktionsanlagen am Standort Nanjing. Wie der Münchner Chemiekonzern heute bekannt gab, werden die bestehenden Anlagen des Standorts um einen Reaktor für Vinylacetat-Ethylen-Copolymer (VAE)-Dispersionen und einen Sprühtrockner für VAE-Dispersionspulver erweitert. Der Baubeginn der neuen Anlagen soll unmittelbar nach Erteilung der finalen Genehmigungen durch die lokalen Behörden erfolgen. Die Inbetriebnahme des Reaktors und des Sprühtrockners ist für die zweite Hälfte des Jahres 2022 geplant. Die neuen Anlagen sind nach ihrer Fertigstellung die weltweit größten ihrer Art. Mit dem Ausbau wird die Produktionskapazität von WACKER in Nanjing mehr als verdoppelt. So kann die steigende Nachfrage nach hochwertigen Bindemitteln - insbesondere aus der stetig wachsenden Bauindustrie in China - befriedigt werden. "China ist der weltweit größte Markt für Bauanwendungen, auf den 20 Prozent aller Bauinvestitionen entfallen. Unser Kapazitätsausbau in Nanjing stärkt unsere Position als Weltmarktführer bei Dispersionen und Dispersionspulvern auf Basis von Vinylacetat-Ethylen", erläutert Rudolf Staudigl, Vorsitzender des Vorstands der Wacker Chemie AG, den Hintergrund der Investitionsmaßnahme.