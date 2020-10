Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Seit dem Brexit-Votum hat der britische Markt für deutsche Firmen in vielenSektoren an Bedeutung verloren- Export- und Umsatzrückgang v.a. in der Automobilindustrie, der Verkehr- undLogistikbranche, dem Finanz-und Versicherungswesen- Deutsche Automobilindustrie bleibt mit 48 Mrd. EUR umsatzstärkste Branche imVereinigten Königreich, Tendenz stark rückläufig- Einzig der Groß-und Einzelhandel sowie die Informations- undKommunikationsbranche haben ihre Umsätze seit 2015 steigern können- Absolute Export- und Umsatzrückgänge dürften vor allem am gefallenen Pfundkursliegen - aber auch der relative Anteil an Umsätzen und Beschäftigung deutscherGroßunternehmen sinktRund 80 Tage vor dem Ablauf der Brexit-Übergangsfrist sind immer noch vieleFragen offen, vor allem wie die künftigen Handelsbeziehungen aussehen werden.Sicher ist einzig, dass über vier Jahre Unsicherheit über die künftigenBeziehungen die Exporte und Umsätze deutscher Firmen beeinträchtigt haben.Dennoch ist die wirtschaftliche Verbundenheit zwischen Deutschland undGroßbritannien immer noch groß: Deutsche Großunternehmen beschäftigen 375.000Arbeitnehmer in Großbritannien und verdienen jeden 14. Euro auf den britischenInseln. Deloitte nimmt daher in seinem 14. Brexit Briefing "Die Verflechtungdeutscher Sektoren mit dem Vereinigten Königreich" unter die Lupe und beleuchtenzugleich die "Trends seit dem Brexit-Referendum"."Großbritannien war immer ein sehr wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Erist es auch jetzt noch, aber die Unsicherheit seit dem Referendum hat deutlicheSpuren hinterlassen", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei DeloitteDeutschland. "Diese Spuren sind bereits jetzt sichtbar, unterscheiden sich aberje nach Sektor. In unserem aktuellen, immerhin schon 14. Brexit-Briefing wolltenwir daher die Betroffenheit deutscher Sektoren durch den Brexit untersuchen. Diemeisten Sektoren verzeichnen rückläufige Exporte und Umsätze im VereinigtenKönigreich, nur sehr wenige konnten sie steigern. Ein No-Deal-Brexit bleibt einRisikofaktor für die deutschen Unternehmen, vor allem in der derzeitigenKonjunktursituation"Rückgang auf breiter FrontKernfrage des aktuellen Briefings ist, welche deutschen Branchen am stärkstenmit dem Vereinigten Königreich verbunden sind, und wie sich Umsätze, Exporte undBeschäftigung deutscher Unternehmen jenseits des Ärmelkanals seit 2015entwickelt haben. Um die Umsatz- und die Beschäftigungstrends abbilden zukönnen, wurden deutsche Unternehmen mit Tochterunternehmen in Großbritannienuntersucht, die dort mindestens 100 Arbeitnehmer beschäftigten. Die Antworten