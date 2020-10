Bevölkerungszahl im 1. Halbjahr 2020 leicht zurückgegangen / Bevölkerungsentwicklung erstmals seit 2010 rückläufig

Wiesbaden (ots) - Am 30. Juni 2020 lebten 83,1 Millionen Menschen in

Deutschland. Die Bevölkerungszahl ist damit im 1. Halbjahr 2020 um 40 000

Personen gegenüber dem Jahresende 2019 zurückgegangen (-0,05 %). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war die Bevölkerung zuletzt

im 2. Halbjahr 2010 gesunken (-0,1 %).



Seit 2011 wuchs die Bevölkerung Deutschlands stetig an. Der stärkste Anstieg mit

einem Plus von 717 000 Personen beziehungsweise 0,9 % wurde zuwanderungsbedingt

im 2. Halbjahr 2015 gegenüber dem 1. Halbjahr 2015 beobachtet. In den

Folgejahren verlangsamte sich das Bevölkerungswachstum und hatte im 1. Halbjahr

2019 nur noch ein Plus von 54 000 Personen (+0,1 %) bzw. im 2. Halbjahr 2019

betrug der Bevölkerungszuwachs 94 000 Personen (+0,1 %). Der aktuelle Rückgang

wird im Zusammenhang mit der durch die Corona-Pandemie bedingten verminderten

Zuwanderung im 1. Halbjahr 2020 gesehen.









Während sich die Zahl der Zu- und Fortzüge im Januar und Februar 2020 noch auf

dem Niveau der Vorjahresmonate bewegten, ist ab März insbesondere bei den

Zuwanderungen ein starker Einbruch zu beobachten. Die Nettozuwanderung im 1.

Halbjahr 2020 lag nach vorläufigen Ergebnissen mit 74 000 Personen deutlich

unter dem Wert des Vorjahres (+167 000 Personen). Gleichzeitig lag die Zahl der

Gestorbenen nach vorläufigen Ergebnissen um 112 000 Personen über der Zahl der

Lebendgeborenen (1. Halbjahr 2019: 105 000), so dass die verminderte

Nettozuwanderung das Geburtendefizit in der ersten Jahreshälfte 2020 nicht

ausgleichen konnte und es zu dem beobachteten Bevölkerungsrückgang kam.



Ebenso wie der Einbruch der Wanderungen über die Grenzen Deutschlands

konzentriert sich der Rückgang der Bevölkerungszahl im 1. Halbjahr 2020 auf die

Monate März bis Mai (-59 000 Personen in Summe). Im Juni war wieder ein

Bevölkerungszuwachs von 4 000 Personen zu verzeichnen, dieser lag aber noch

unter dem Vorjahreswert (Juni 2019: +14 000 Personen).



Diese Entwicklungen der Wanderungs- und Bevölkerungszahlen fallen zeitlich mit

den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen zusammen. Neben den

eingeschränkten Reisemöglichkeiten könnte aber auch eine verzögerte Erfassung

der Wanderungsfälle eine Rolle spielen. So wurden möglicherweise aufgrund von

Einschränkungen im Publikumsverkehr von Einwohnermeldebehörden Zu- und Fortzüge

zeitlich verzögert registriert und teilweise erst in späteren Berichtsmonaten

ausgewiesen. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Nachholeffekten bei der

Somit ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Nachholeffekten bei der
Erfassung von zugewanderten Einwohnerinnen und Einwohnern kommt.



