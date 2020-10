s.Oliver setzt mit Centric PLM(TM) auf Zeiteinsparung und Agilität

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mit Centric Software® können 700 User

bei s.Oliver nach nur vier Monaten den Digitalisierungsprozess des Unternehmens

mit maximaler Effizienz unterstützen



Das führende deutsche Fashion-Unternehmen s.Oliver Group hat das Product

Lifecycle Management (PLM) von Centric Software implementiert und nach nur vier

Monaten 700 Anwender im System live geschaltet. Centric Software bietet die

innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion,

Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel, Home Décor und Konsumgütern, mit denen

diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen

Transformation erreichen können.





Die 1969 gegründete s.Oliver Group hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte zueinem der führenden Fashion- und Lifestyle-Unternehmen in Europa entwickelt undfeierte 2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Der Konzern beschäftigt internationalrund 6.100 Mitarbeiter. Neben der Marke s. Oliver gehören auch comma, Q/Sdesigned by und Liebeskind Berlin zum Portfolio des Unternehmens.Silke Albuquerque-Fuchs, Technology Manager verantwortlich für Process DomainProduct, Purchasing & Sourcing bei s.Oliver, erklärt, wie es zur Einführung derCentric-Lösung kam. Irgendwann war bei s.Oliver die Zeit reif für dieImplementierung eines komplett neuen PLM-Systems. Bis dato nutzte man die vorfast einem Jahrzehnt eingeführte Legacy-Lösung My Collection. Bei der Einführungder neuen PLM-Generation zählte jede Minute."Im Rahmen von mehreren virtuellen Workshops stellten wir den verschiedenenAnbietern unterschiedliche Aufgaben. Nach der abschließenden Evaluation undKostenabschätzung erwies sich Centric PLM als der ideale Partner für uns - nichtnur, weil Centric einfach bei allen Aufgaben punkten konnte, sondern weil dieUser wirklich beeindruckt waren, wie intuitiv, einfach und modern das Systemist. Wir waren zuversichtlich, dass wir damit Informationen schnelleraustauschen und auf sie zugreifen können, da das User Interface so unkompliziertist."Eine der wichtigsten Anforderungen für s.Oliver war es, eine PLM-Lösung zufinden, die nicht nur die Digitalisierungspläne von s.Oliver unterstützt, um dieVorlaufzeiten um fast die Hälfte zu reduzieren. Man suchte nach einem System,das schneller war, mit der Designer neue Styles anhand von 3D-Technologieerstellen konnten, um Samples zu eliminieren und zeitraubende Zwischenschrittezu eliminieren."Mit Centric PLM können wir unsere Zukunftspläne verwirklichen, insbesonderewenn es um 3D geht. Centric 3D Connect integriert nämlich unsere bestehendeTechnologie nahtlos mit seinem innovativen System."Centric kam Mitte April 2020 bei den globalen Analyse-Workshops an Bord. Dasgesamte System - einschließlich aller Abteilungen, Module, Interface, Agenturenund 700 User einschließlich Sourcing - nahmen die Lösung schon im August inBetrieb. Aufgrund der Corona-Krise wurden alle Meetings und Aktivitäten virtuellabgewickelt."Unser Management-Team war erstaunt, wie schnell alles ging", erzählt RiekeSchneider, Manager Sourcing Operations - Product, Purchase & Merchandise beis.Oliver. "Wir sind regelmäßig im Kontakt mit dem Centric-Support. Die Userhaben sich unglaublich schnell an das System gewöhnt. Schon nach zwei Tagenwaren alle quasi schon Profi! Dieses Projekt ist definitiv ein Modell, das wirfür zukünftige Projekte verfolgen wollen."s.Oliver verspricht sich viele Vorteile auf der kreativen Seite, einschließlicheines höheren kreativen Outputs und einer besseren Visualisierung, sowiegeringere Kosten und eine verbesserte Produktqualität."Wir haben jetzt weniger Design-Annullierungen, da Änderungen in der Simulationschnell vorgenommen werden können. Zudem ist der gesamteProduktentwicklungsprozess einfacher, schneller, genauer und kostengünstigergeworden. Dank der 3D-Visualisierung benötigen wir in der gesamtenEntwicklungsphase nur ein Sample, da Patterns vor der Produktion virtuellgetestet werden können. Das führt zu einer Reduzierung von Versandzeiten und-kosten.""Wir freuen uns sehr, mit s.Oliver zusammenzuarbeiten, und möchten dasUnternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele in Bezug auf die digitaleTransformation zu erreichen. Dazu zählen z. B. die Verkürzung des Time-to-Marketund die volle Ausschöpfung des kreativen Talents", sagt Chris Groves, Presidentund CEO von Centric Software. "Wir blicken gespannt auf die Fortsetzung dieserspannenden Partnerschaft und gemeinsame Innovationen."Demo anforden (http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311208/Centric_Software_s_Oliver.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_LogoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122902/4732133OTS: Centric Software