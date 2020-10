Spannung oder Flaute im DAX bis zum Oktober-Verfallstag?

zwei Ereignisse dürften in dieser Woche für die Börsianer von besonderem Interesse sein: der (kleine) Verfallstag am Freitag und der Beginn der heißen Phase der US-Quartalsberichtssaison, die heute mit den Bilanzen der Großbanken JP Morgan Chase und Citigroup beginnt.

Die wichtigsten Ereignisse in dieser Verfallstagswoche

Gut, Apple-Fans werden sagen, dass die Vorstellung des iPhone 12 am Dienstag wichtiger ist. Und tatsächlich könnte dieses Ereignis auch marktbewegend werden – je nachdem wie die Anleger die Präsentation aufnehmen. Die großen Tech-Werte im NASDAQ 100 schwächelten jedenfalls zuletzt immer wieder mal. Vielleicht löst ja Apple den Knoten und treibt die Rally weiter voran.

Auch mit Blick auf die Konjunkturdaten ist in dieser Woche einiges los: Aus den US werden die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und regionale Stimmungsindikatoren (Philly Fed, Philadelphia und Empire State Index, New York) erwartet. Darüber hinaus werden die Inflationszahlen für September veröffentlicht. Und auch der Brexit rückt wieder in den Fokus, da Großbritanniens Premierminister Johnson eine Deadline für eine Einigung bis zum Beginn des EU-Gipfels am 15.10. gesetzt hat.

Das sagt das Verfallstagsdiagramm

Das sind jede Menge Möglichkeiten, die den DAX bis zum Verfallstag in die eine oder andere Richtung treiben können. Und das Verfallstagsdiagramm bietet auch diesmal wenig Hilfestellung, um konkrete Kursbewegungen bis zum Freitag abzuschätzen.

Wir haben es wieder mit einem klar bullishen Bereich (oberhalb von 13.200 Punkten) und einem klar bearishen Bereich (unterhalb von 12.500 Punkten) zu tun. Dazwischen liegt eine Übergangszone, die aber keine markanten Positionen und damit kein klares Kursziel aufweist. Immerhin liegt das Optimum aus Sicht der Stillhalter – das Minimum der Max-Pain-„Schüsselkurve“ im unteren Diagrammteil – genau in diesem Bereich 12.850 Punkte). Das ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt.

Verfallstagszone und Rechteckkonsolidierung

Die genannte Übergangszone aus Sicht der Verfallstagspositionierungen zwischen 12.500 und 13.200 entspricht allerdings fast perfekt der charttechnischen Seitwärtsbewegung, in welcher der DAX sich seit einigen Monaten bewegt (siehe gelbes Rechteck im folgenden Chart).