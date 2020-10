So sparen Hausbesitzer bis zu 62.000 Euro beim laufenden Baukredit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Verbraucher dürfen ihren Baukredit nach 10 Jahren kündigen und zurückzahlen -unabhängig von der vereinbarten Zinsbindungsfrist und ohne Extra-Kosten", sagtOliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "DieHausbesitzer können dadurch zu einer Bank mit einem günstigeren Kreditwechseln." Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. Nach 10 Jahren und 6 Monatenkönnen Verbraucher ihren alten Kredit also ablösen.Verivox-Berechnungen zeigen, wie sehr sich dieses Sonderkündigungsrecht fürVerbraucher bei einem Darlehen mit 20-jähriger Zinsbindung auszahlen kann. LautBundesbank-Statistik zahlten Darlehensnehmer für einen Baukredit vor 10 Jahrenim Durchschnitt 3,59 Prozent Zinsen. Wer zu diesen Konditionen 250.000 Euroaufgenommen hat und 1.000 Euro für die monatliche Rate zahlt, muss heute nochetwa 210.000 Euro (exakt: 209.774 Euro) abbezahlen. Eine Anschlussfinanzierungin dieser Höhe gibt es bei günstigen Banken heute zum Effektivzins von 0,47Prozent. Damit sparen Kreditnehmer gut 55.000 Euro Zinskosten - allein bis zumEnde der ursprünglichen 20-jährigen Zinsbindungsfrist.Mit jährlichen Sondertilgungen knapp 7.000 Euro sparenWer freie Finanzmittel wie den Jahresbonus oder das 13. Monatsgehalt in dieRückzahlung des Baukredits investiert, kann noch mehr sparen. "VieleDarlehensverträge erlauben jährliche Sondertilgungen außer der Reihe", sagtOliver Maier. "Bis zu 5 Prozent der ursprünglichen Darlehenssumme sindmarktüblich, ohne dass dieses Plus an Flexibilität negativen Einfluss auf denangebotenen Zinssatz hat."In seiner Modellrechnung hat Verivox die Kosten für eine weitereFinanzierungsvariante ermittelt: Zusätzlich zur Umschuldung nach 10,5 Jahrenzahlen Kreditnehmer hier von Beginn an 2.500 pro Jahr als Sondertilgung an dieBank zurück - in 20 Jahren insgesamt 50.000 Euro. Am Ende der Laufzeit haben sie56.875 Euro weniger Schulden als ohne Sondertilgungen. Sie haben also fast 7.000Euro Zinsen gespart. Im Vergleich zur teuersten Variante, in der der alte Kreditvolle 20 Jahre weiterläuft, beträgt die Gesamtersparnis über 62.000 Euro.Heutige Zinsen für die Zukunft sichern - mit einem Forward-DarlehenAuch Verbraucher, die erst in einigen Jahren eine Anschlussfinanzierung