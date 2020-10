Mehr als 300 Unternehmen führen Vault-Quality-Anwendungen ein, um globale Qualitätsprozesse zu vereinheitlichen

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass immer mehr Unternehmen aus den Bereichen Biopharma, Vertragsdienstleistungen, Generika sowie medizinische Geräte und Diagnostika Anwendungen der Veeva Vault Quality Suite einführen, um das Qualitätsmanagement weltweit zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Mehr als 300 Organisationen, darunter 13 der 20 größten globalen Pharmaunternehmen, verwenden Anwendungen von Veeva für das Management von Qualitätsprozessen, -inhalten und -schulungen. Das hohe Innovationstempo von Veeva liefert das fortschrittlichste und umfassendste Anwendungspaket der Branche auf einer einzigen Cloud-Plattform zur Optimierung globaler Qualitätsprozesse.

„Die Qualitätsanwendungen von Veeva funktionieren nahtlos zusammen und liefern kontinuierliche Innovation auf der Grundlage unserer Bedürfnisse“, sagte Lexie Pieper, Vizepräsident für Qualitätssicherung bei Celularity, Inc. „Die Veeva Vault Quality Suite bietet uns ein leistungsstarkes Lösungspaket, so dass unsere Organisation einen vollständigen Einblick in Qualitätsinformationen und -prozesse erhält. Wir können es kaum erwarten, die nächsten Qualitätsinnovationen von Veeva zu sehen.“