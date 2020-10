HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Gerresheimer nach den Zahlen des Verpackungsspezialisten zum dritten Geschäftsquartal und bestätigten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Ertragskraft im abgelaufenen Quartal sei gut gewesen, doch das Umsatzwachstum sei etwas schleppend verlaufen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

