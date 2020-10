Berlin (ots) -



- Wohnungsexperte Home untersucht die Auslastung sowie die Preise von

Handwerker*innen in deutschen Großstädten

- Elektriker*innen sind relativ kurzfristig verfügbar, Maler*innen nur mit

langer Wartezeit

- In Berlin ist ein Drittel der Handwerker*innen bis ins nächste Jahr ausgebucht



Eine aktuelle Analyse des Immobilientechnologie-Unternehmens Home (

http://www.home.ht ) zeigt, dass die Beauftragung von Handwerker*innen oft nur

nach monatelanger Wartezeit möglich ist. Der Wohnungsexperte hat Preise für

typische Mietmängel bei Maler*innen, Tischler*innen, Elektriker*innen und

Sanitärinstallateur*innen verglichen und die Auslastung abgefragt.





Obwohl auch Handwerker*innen in der Corona-Krise leere Auftragsbücher zubefürchten hatten: In den fünf größten Städten Deutschlands hat Handwerkaugenscheinlich immer noch goldenen Boden - und die Mieter*innen haben dasNachsehen. Home dagegen kümmert sich um alle Aspekte der Wohnungsvermietungsowohl für Vermieter*innen als auch für Mieter*innen - und greift dabei auf eineigenes Handwerker-Netzwerk zurück.Elektriker*innen führen Reparaturen am schnellsten durchBei Elektriker*innen bekommt man durchschnittlich am schnellsten einen Termin:24 Prozent der befragten Elektrotechniker*innen können Mängel in der Wohnunginnerhalb von einer Woche beheben - mehr kurzfristige Termine bietet keinanderes Gewerbe. Weitere 34 Prozent bieten Termine innerhalb der folgenden Wochean. Bei Sanitärinstallateur*innen und Tischler*innen sind die Terminkalenderdeutlich voller. Kurzfristige Termine in der gleichen Woche können nur 8 Prozentder Tischler*innen und 6 Prozent der Sanitärinstallateur*innen anbieten.Auf Platz 4 folgen die Maler*innen: Nur zwei Prozent aller Befragten sind in dergleichen Woche verfügbar; der Großteil (72 Prozent) sogar erst in vier oder mehrWochen.Nicht nur das Gewerk macht einen Unterschied, auch der Standort entscheidetIn München erhalten Mieter*innen bei Mängeln am schnellsten einen Termin: 20Prozent der angefragten Handwerker*innen können bereits in der ersten Woche eineReparatur anbieten; in Frankfurt sind 17,5 Prozent der Handwerker*innen in dergleichen Woche verfügbar.Auf Platz 3 folgt Berlin: 7,5 Prozent der Handwerker*innen haben Kapazitäten, umeinen Mangel kurzfristig innerhalb einer Woche zu beheben. 42,5 Prozent derBerliner Gewerke sind erst nach drei Wochen oder später verfügbar. 7,5 Prozentder Berliner Handwerker*innen bieten Termine sogar erst wieder in 2021 an. DieSchlusslichter bilden Hamburg und Köln: Nur 2,5 Prozent der Befragten könnenTermine noch in der gleichen Woche anbieten.