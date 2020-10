× Artikel versenden

Devisen Euro etwas schwächer

Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1790 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1799 Dollar festgesetzt. Am Dienstag stehen einige …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.