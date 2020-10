---------------------------------------------------------------------------

Kunden profitieren von verbesserter Integration und Leistung einer SAP-zertifizierten Lösung



Aachen - 13. Oktober 2020. Die Aspera-Lösung LicenseControl for SAP(R) basiert nun offiziell auf der Technologie-Plattform SAP NetWeaver(R). Dies gab Aspera, der führende Spezialist für Software Asset Management (SAM)-Lösungen und Teil der USU-Gruppe, heute bekannt. Die Zertifizierung "powered by SAP NetWeaver" ermöglicht eine schnellere Integration von LicenseControl for SAP(R) in SAP-Umgebungen. Kunden profitieren von einer verbesserten Interoperabilität und Supportfähigkeit. Mit LicenseControl for SAP(R) stellen Unternehmen ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis ihrer SAP-Lizenzen sicher.



Ein zertifiziertes Programm belegt einen eigenen Namensraum auf einer SAP-Plattform, mit separatem Code und Daten, die anhand der SAP-Compliance-Regeln geprüft werden, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten. 'Diese Zertifizierung ist technisch, aber sie ist wichtig", sagt Myrja Schumacher, Produktmanagerin für LicenseControl for SAP(R).

'Einige unserer Kunden investieren viel Zeit und Mühe in ihre SAP-Systeme. LicenseControl hat alle Tests von SAP mit Bravour bestanden, so dass es parallel mit diesen Systemen zusammenarbeiten kann", so Schumacher weiter.

Zertifizierte Lösungsanbieter müssen ihre Lösungsintegration für diese Auszeichnung strengen Qualifizierungsverfahren unterziehen. Das SAP-Integrations- und Zertifizierungszentrum testet die von SAP befürworteten Integrationstechnologien, bevor diese den Status einer zertifizierten SAP-Lösung erhalten. Obwohl die Produktfunktionalität nicht von SAP zertifiziert ist, erhielt LicenseControl for SAP(R) kürzlich die SAP License Management Tools Certification von ITAM Review. ITAM Review ist eine unabhängige Community weltweit agierender IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten.