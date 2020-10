Fondsmanager Frank Fischer über Rockefeller, Biden und die Aussicht auf gute Q3-Zahlen

Nun, eines scheint klar und wäre nicht weiter verwunderlich: Die Gewinne der US-Unternehmen dürften auch im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gefallen sein. Analysten erwarten einen Gewinnrückgang um rund 18 Prozent gegenüber Q3 2019. Gegenüber dem zweiten Quartal, als die Gewinne um knapp ein Drittel einbrachen, würde dies aber schon eine Verbesserung darstellen. Glaubt man den Analysten, werden vor allem Energie- und Industriewerte eher negative Zahlen vorlegen, während IT- und Gesundheitsaktien weiter zugelegt haben. Big-Tech wie Amazon, Alphabet, Facebook & Co. könnten also wieder glänzen.

Auch die ersten, bereits vorgelegten Zahlen geben Anlass zur Hoffnung. So hat der US-amerikanische Tech-Riese IBM die Erwartungen der Analysten erreicht, McDonald’s hat die Quartalsdividende erhöht, und in Deutschland hat Henkel mehr Umsatz erzielt, während der Onlinehändler Zalando von der Coronakrise gar kräftig profitierte und im dritten Quartal mehr umgesetzt und höhere Gewinne einfahren konnte. Dadurch konnte die Jahresprognose angehoben werden. Dass auf der anderen Seite die Pandemie das Geschäft des US-Kreuzfahrtriesen Carnival praktisch zum Erliegen gebracht hat, war zu erwarten, auch wenn ein Umsatzeinbruch von 99,5 Prozent schon extrem ist.

Wallstreet hat Angst vor Biden-Sieg