BearingPoint und Celonis vertiefen Partnerschaft - Neue Serviceoffensive im Process Mining für die Supply Chain (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Für Unternehmen eröffnen sich durch

Process-Mining-Lösungen ganz neue Möglichkeiten der Prozessanalyse und

-verbesserung. BearingPoint und Celonis haben ihre Partnerschaft im Bereich

Process Mining weiter vertieft und bieten ihren Kunden individualisierte

Services an, mit denen die Unternehmen ihre Prozessabläufe weiter optimieren

sowie noch transparenter und effizienter gestalten können. Ein Schwerpunkt liegt

auf Produktion und Instandhaltung.



Mithilfe von Process Mining können Unternehmen neue Möglichkeiten bei der

Prozessanalyse, -transparenz und -effizienzsteigerung erschließen. Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint und das Softwareunternehmen

Celonis vertiefen ihre Zusammenarbeit und bieten umfangreiche

Process-Mining-Services an - beispielsweise Use Cases, Analysen und

Kennzahlenmessungen - mit denen Unternehmen all ihre Prozesse analysieren,

bewerten und optimieren können.









Von der Bündelung der technologischen Expertise von Celonis in Kombination mit

der branchenübergreifenden Beratungsleistung von BearingPoint und der

Erweiterung des Servicepakete-Angebots profitieren vor allem die Unternehmen,

die im Bereich der Prozessoptimierung auf ganzheitliche Lösungsansätze setzen.

So können beispielsweise in den Bereichen Produktion und Instandhaltung für

Unternehmen spezielle Dashboards und Analysen erstellt werden, die die

sogenannte Erstdurchläuferquote - also die Quote an produzierten Produkten, die

keine Nacharbeit benötigen - sowie die Durchlaufzeitenermittlung deutlich

verbessern. Damit wird es direkt möglich, die kosten- und zeitintensive

Nacharbeit zu reduzieren und parallel die Planungsgenauigkeit weiter zu erhöhen.



Process Mining - Auswertung digitaler Fußspuren für optimale Prozessabläufe



Mithilfe der innovativen Process-Mining-Software von Celonis, die Prozesse in

Echtzeit abbildet, können optimale Prozessabläufe genau identifiziert,

Abweichungen ermittelt sowie Prozesse messbar gemacht und verbessert werden. Das

wird unter anderem durch die integrierte Celonislösung für

ermöglicht, die sich auf alle gängigen Quell- und Datenbanksysteme anwenden

lässt.



Christoph Kisker, Vice President Digital Consulting bei Celonis: "Die Tatsache,

dass wir unser Software-Know-how mit der Beratungsexpertise von BearingPoint

kombinieren konnten, freut uns sehr. Das hat ganz neue Services möglich gemacht,

die es so vorher nicht gab. Mit unserer gemeinsamen Serviceoffensive im Bereich

Process Mininig können wir Unternehmen in allen Bereichen der Supply Chain



