Metsä Pavillon wird in Tokio eröffnet - Ein Vorzeigeprojekt von elegantem Design und schnellem Bau mit vorgefertigten Holzelementen

Die offizielle Eröffnung des Metsä Pavillons, der sich auf dem Gelände der finnischen Botschaft in Tokio befindet, wird am 6. Oktober stattfinden. Der Pavillon wird bis Ende 2021 geöffnet bleiben und zahlreiche Events von finnischen Unternehmen und Organisationen beherbergen.

"Wir sind froh, dass sich viele Unternehmen entschieden haben, Ihre Veranstaltungen in dem Metsä Pavillon zu organisieren, in dem Holz auf Naturkulisse an den Wänden, auf Weltklasse-Audio und Designmöbel trifft: Alles aus Finnland," sagt Petri Tulensalo, Head of Sports Cluster bei Business Finland.

Industriell effizienter Holzbau

Der Metsä Pavillon ist ein Vorzeigeprojekt, wie ein stilvolles Gebäude durch die Verwendung von Standardelementen schnell und effizient gebaut werden kann. Der Pavillon wurde von dem renommierten finnischen Architekturbüro Helin & Co. Architects entworfen. Die Designs für alle in dem Pavillon verwendeten Elemente stehen auf der Open Source Wood-Plattform von Metsä Wood zur freien Verfügung.

"Wir schätzen die Freiheit der Architekten und Ingenieure, auf ästhetisch ansprechende Weise zu entwerfen. "Mit unserer Open Source Wood-Initiative möchten wir ihnen eine Vielzahl von Optionen bieten", erklärt Jussi Björman Director Business Development, Construction bei Metsä Wood.

Der Metsä Pavillon zeigt die Vorteile der Verwendung von vorgefertigten Kerto LVL-Furnierschichtholzes auf. Die Elemente wurden von dem finnischen Unternehmen Timberpoint hergestellt. Die Produktion aller Säulen, Balken und Elemente aus Holz in dem Werk dauerte nur sieben Wochen.

Der Aufbau des Pavillons auf der Baustelle verlief zügig. Dank der leichten Holzelemente dauerte die Montage nur zehn Tage. Darüber hinaus brachte die gute Bearbeitbarkeit von Kerto LVL-Furnierschichtholz Schnelligkeit in den Prozess. Puurakentajat war für den Bau verantwortlich.