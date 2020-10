PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Dienstag zurückgehalten. Der EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,08 Prozent auf 3295,92 Punkte. Auch an den größeren Länderbörsen hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Der französische Cac 40 verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 4969,12 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,35 Prozent auf 5980,67 Punkte.

Angesichts der US-Berichtssaison war an den europäischen Aktienmärkten trotz guter Vorgaben der Wall Street Zurückhaltung angesagt. "Die Investoren warten gespannt auf die Bilanzen und wollen die Antwort auf die Frage, ob der derzeitig hohe Optimismus an den Börsen gerechtfertigt ist", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiCorp in einem Kommentar. "Das Highlight des Tages dürfte das Apple-Event sein, auf dem das neueste iPhone-Modell vorgestellt werden soll." Das US-Schwergewicht hatte im Vorfeld bereits deutlich zugelegt, was den europäischen Technologiewerten zumindest ein kleines Plus bescherte.