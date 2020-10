JPMORGAN belässt Orange auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach dem leichten organischen Umsatzrückgang im zweiten Quartal dürfte der Telekomkonzern im dritten Jahresviertel aus eigener Kraft wieder etwas gewachsen sein, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sollte bei rund 3,6 Milliarden Euro stagniert haben. Die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2020 erschienen realistisch./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 22:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ORANGE Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de