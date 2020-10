FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwachen ZEW-Daten zum Trotz hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nur leicht nachgegeben. Die Anleger blieben gelassen. Der deutsche Leitindex Dax verlor bis zur Mittagszeit 0,34 Prozent auf 13 093,14 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel sank um 0,70 Prozent auf 27 959,94 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,21 Prozent ein.

"Die an Intensität gewinnende zweite Corona-Infektionswelle trübt nun auch den wirtschaftlichen Ausblick ein", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein die ZEW-Daten. "Aber auch die Unsicherheiten, wie es nach den US-Präsidentschaftswahlen weitergeht, dürften zumindest am Rande eine Rolle gespielt haben." So werde es immer deutlicher, dass die Herbst- und Wintermonate für die deutsche Wirtschaft schwierig werden.