EDEKA-Verbund und WWF bauen Süßwasserschutz aus

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Wie wichtig Wasser selbst für ein eigentlich wasserreiches Landwie Deutschland ist, zeigen nicht nur die drei letzten Dürresommer. Süßwassersteckt vor allem durch Erzeugung außerdem in jedem Lebensmittel. Der Schutz desSüßwassers ist deshalb ein zentrales Thema des EDEKA-Verbundes auf dem Weg zumehr Nachhaltigkeit und ein Beitrag zu einer umweltbezogenen Sorgfaltspflicht.Unterstützt durch WWF als Partner für Nachhaltigkeit etablieren EDEKA und NettoMarken-Discount derzeit ein systematisches Wassermanagementsystem. Nach demerfolgreichen Start bei den wichtigsten Obst- und Gemüselieferanten wird dasEDEKA Wasserrisiko-Tool jetzt nach und nach im gesamten EDEKA Fruchtkontor mitüber 1.000 EDEKA-/Netto-Lieferanten eingeführt.Wasserressourcen stehen aufgrund des Klimawandels, Bevölkerungswachstums undverändertem Konsum zunehmend unter Druck, was die Risiken für dieLebensmittelproduktion in vielen Regionen erhöht. Ziel des EDEKA-Verbundes istes, die Wasserrisiken in der Lieferkette so transparent wie möglich zu machenund sie systematisch zu reduzieren. Begonnen wird hier bei den Eigenmarken: MitHilfe des webbasierten EDEKA Wasserrisiko-Tools wurden bereits die Wasserrisikenvon 20 Lieferanten des EDEKA Fruchtkontors aus Wasserrisikogebieten - darunterden 10 wichtigsten - bestimmt. Abgedeckt werden so fast 30 Prozent der Obst- undGemüsebezüge im EDEKA-Eigenmarken-Bereich (24 Prozent inkl.Netto-Eigenmarken-Bereich) und bereits mehr als 1.600 landwirtschaftlicheBetriebe. Darauf aufsetzend haben die Lieferanten erste Maßnahmen eingeleitet,um die erkannten Risiken zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise Schulungenund Zertifizierungen. So hat ein Lieferant mit über 300 Anbaubetrieben fürBio-Bananen in Peru und Ecuador mit Schulungen für nachhaltigere Wassernutzungbegonnen."Als erster deutscher Lebensmittelhändler übernehmen wir ganzheitlichVerantwortung für die Ressource Süßwasser und gehen entlang unserer Lieferkettenaktiv gegen Probleme wie Wasserknappheit und -verschmutzung vor", betont RolfLange, Leiter Unternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale. "Der WWF Water RiskFilter, den EDEKA bereits als Grundlage für ihr Wasserrisiko-Tool nutzt, wurdeum die Möglichkeit erweitert, Klimawandelszenarien in die Analyse einzubeziehen.So kann erkannt werden, wo es auch morgen hohe Wasserrisiken gibt undentsprechend Maßnahmen mit den Landwirten umgesetzt werden", so Dr. MarinaBeermann, Leiterin der Partnerschaft für Nachhaltigkeit auf WWF-Seite.